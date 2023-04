„Wander-Opening“ heißt der Aktionstag, mit dem am Samstag, 22. April, die Premiumwanderstrecke Nahesteig für die Saison geöffnet wird.

Von Nohfelden und Idar-Oberstein aus können Wanderer am Aktionstag auf die Strecke gehen, an der Vereine, Ortsgemeinden und Gastronomen an verschiedenen Raststationen Verpflegungsangebote machen. „Auch ein Einstieg mittendrin, zum Beispiel ab Neubrücke, Heimbach, Nohen oder Kronweiler ist denkbar. Dank der sechs Bahnhöfe und diversen Bushaltestellen entlang des Streckenverlaufs sind eine umweltschonende Anreise und eine individuelle Routenplanung problemlos möglich“, heißt es in einer Mitteilung der Touristinfo Baumholder zur Saisoneröffnung. In den Wintermonaten ist der Weg aus Sicherheitsgründen geschlossen – und um der Natur eine Erholungspause zu geben.

Auf eigene Faust oder geführt

Erstmals kann beim „Wander-Opening“ der neue Abschnitt zwischen Nohfelden und Neubrücke begangen werden. Insgesamt ist der Nahesteig nun 42 Kilometer lang. Der Streckenverlauf wechselt ab zwischen Passagen am Wasser, im Wald und zu Aussichtspunkten in den Felsen. An einigen Stellen helfen Seile beim Auf- und Abstieg.

Wer die Strecke nicht komplett auf eigene Faust erwandern möchte, kann sich beim Saisonauftakt geführten Wanderungen anschließen. Angeboten werden vier Touren.

Info

Folgende geführte Touren werden angeboten:

Von Nohfelden bis Neubrücke. Circa fünf Kilometer, Start um 10 Uhr am Parkplatz an der Burg in Nohfelden. Kostenlos, ohne Anmeldung.

Von Neubrücke bis Heimbach. Circa acht Kilometer, Start um 9.30 Uhr am Bahnhof Neubrücke. 3 Euro, Anmeldung bis 21. April, 12 Uhr unter 06783 8116.

Von Idar-Oberstein bis Kronweiler inklusive Rücktransfer. Circa 15 Kilometer, Start um 10 Uhr am Bahnhof Idar-Oberstein. 25 Euro, Anmeldung unter 06544 9520 und 0152 28795566.