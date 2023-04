Wer seine neue Geschäftsidee in einem sogenannten Pop-up-Store in der Fußgängerzone in Idar-Oberstein erproben will, kann sich bei der Stadt bewerben.

In der Obersteiner Fußgängerzone soll voraussichtlich im Juni ein sogenannter Pop-Up-Store öffnen: Durch eine stark subventionierte Miete können in solchen Geschäften interessante Einzelhandelskonzepte auf ihre Praxistauglichkeit geprüft werden.

„Diese Möglichkeit schaffen wir in einem rund 200 Quadratmeter großen Leerstand. Auch Dienstleister oder Handwerker können dort neue Formate ausprobieren. Das gleiche gilt für kulturelle Nutzungen oder Bildungsangebote“, schreibt die städtische Wirtschaftsförderung in einer Mitteilung.

Start erleichtern und Leerstände verringern

Ziel sei es, neuen und jungen Konzepten den Start in die Selbstständigkeit zu erleichtern und gleichzeitig die Zahl der Leerstände zu verringern. Die Miete für einen Monat betrage 200 bis 250 Euro zuzüglich Nebenkosten.

Interessierte bewerben sich per Mail an wirtschaftsfoerderung@idar-oberstein.de und beschreiben ihre Idee. Die Auswahl, welche Konzepte bezuschusst werden, trifft eine Expertenrunde. Nutzungen, die die Frequenz in der Fußgängerzone erhöhen, werden bevorzugt.