Das Jugendreferat im Kirchenkreis Obere Nahe hat sein Freizeit- und Fortbildungsheft neu aufgelegt. Die Übersicht zu Freizeiten, Fortbildungen und Studienreisen ist erstmals nicht in Druckform, sondern auf der Internetseite verfügbar. Unter Vorbehalt, dass Termine angesichts der Corona-Lage kurzfristig nicht oder nicht wie geplant stattfinden können, wird ein umfassendes Programm geboten: Für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren soll es Ende März im Freizeitheim Heiligenbösch wieder eine Osterfreizeit geben. In den Sommerferien werden Fahrten in die Niederlande angeboten. Zudem gibt es Gedenkstättenfahrten für Jugendliche. Der Konfi-Cup wurde indes abgesagt.

