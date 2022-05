Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald bietet jetzt auch geführte Bustouren an. Die erste Fahrt startet am Sonntag, 15. Mai, 10 Uhr. Angesteuert werden sollen vergessene oder einfach besonders schöne Plätze im Nationalpark, an denen es viel zu erzählen und zu sehen gibt, erläutert eine Sprecherin des Nationalparks.

Die Tourleitung wird bei der Premiere der Leiter des Nationalparkamts, Harald Egidi, übernehmen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Vom Start um 10 Uhr am Bahnhof Idar-Oberstein geht es zunächst zur Weiherschleife. Dort gibt es Einblick in die Welt der Edelsteine.

Die zweite Station am Erbeskopf beinhaltet den Besuch der Aussichtsplattform „Windklang“ am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz. Am Nationalpark-Tor Erbeskopf kann die Ausstellung besichtigt werden. Dort gibt es auch eine Möglichkeit zum Mittagessen.

Gießvorführung an der Eisenhütte

Anschließend geht es weiter zum barrierefreien Steg in Thranenweier, wo Einblick in die Welt der Moore im Nationalpark Hunsrück-Hochwald gewährt wird. Die fünfte Station ist an der Eisenhütte in Abentheuer. Dort gibt es eine Gießvorführung in der historischen Schmiede sowie das Angebot von Kaffee und Kuchen.

Das Ende ist gegen 17 Uhr am Bahnhof Idar-Oberstein. Anmeldungen bei Westrich-Reisen unter Telefon 06783 99500 oder per E-Mail an info@westrich-reisen.de. Die Kosten für die Tour betragen 35 Euro pro Person.