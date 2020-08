Der Naturpark Soonwald-Nahe hat in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Nahecopter ein digitales und interaktives Panorama seines Gebiets erstellt. Es ist aus Rundum-Aufnahmen zusammengesetzt, die per Drohne gemacht wurden.

Sechs Türme – Teufelsfels, Koppenstein, Alteburg, Funkturm Ellerspring, Hochsteinchen und Salzkopf – auf den Höhen der Soonwaldkämme bilden markante Landmarken im Naturpark Soonwald-Nahe. Im Lützelsoon, dem Großen Soon und dem Binger Wald können Wanderer fünf von ihnen besteigen und grandiose Ausblicke auf Soonwald, Hunsrück und die angrenzenden Mittelgebirge genießen.

Diese Ausblicke sind laut einer Mitteilung des Trägervereins Naturpark Soonwald-Nahe mit Sitz in Simmern nun auch digital von zuhause aus zu erleben. Möglich macht dies ein interaktives Soonwald-Panorama, das der Naturpark Soonwald-Nahe in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Nahecopter erstellt hat.

Sechs 360-Grad-Aufnahmen

Mit einer Drohne wurden dazu von allen Türmen 360-Grad-Aufnahmen gemacht und Filmsequenzen aufgenommen. „Diese stellen auch ein wichtiges Zeitdokument dar. Sie zeigen eine grandiose Natur- und Kulturlandschaft, bei der jedoch die aktuelle Waldschadenssituation ebenso zu erkennen ist wie Eingriffe in das Landschaftsbild durch Windräder, Steinbrüche und Straßen“, heißt es in der Mitteilung.

Der Naturpark wurde im Jahr 2005 gegründet und umfasst eine Fläche von 736 Quadratkilometern. Das Gebiet liegt im Hunsrück und an nördlichen Naheufer. Aus dem Netz von Wanderwegen sticht der 84 Kilometer lange Soonwaldsteig, ein Fernwanderweg zwischen Kirn an der Nahe und Bingen am Rhein, heraus.

Info