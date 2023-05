Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Badegäste im Naturbad Staden in Idar-Oberstein müssen sich noch gedulden, bis die erforderlichen Vorkehrungen zur Öffnung getroffen sind. Nach Angaben der Stadt soll das Naturbad dennoch so schnell wie möglich öffnen. Geschlossen bleibt in dieser Saison das Freibad Ottweiler, wie der Förderverein mitteilte.

Seit dem 27. Mai 2020 dürfen Freibäder – ebenso wie Fitnessstudios, Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen – grundsätzlich wieder öffnen. Die Verordnung