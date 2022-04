Für die Mineralienwelt Idar-Oberstein am 21. und 22. Mai hat der Kartenvorverkauf begonnen. Wer die Messe für Mineralien, Fossilien, Edelsteine und Schmuck in der Messe Idar-Oberstein besuchen möchte, kann über das Internet Tickets buchen.Aussteller aus der Region, aus ganz Deutschland und internationale Aussteller aus Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Marokko bieten ein vielfältiges Spektrum an Exponaten für jeden Geldbeutel. Speziell für junge Besucher gibt es an den Ständen des Edelsteinmuseums, des Mineralienmuseums und der Tourist-Information der Stadt Idar-Oberstein spannende Programmpunkte auch zum Mitmachen. Für Samstag, 21. Mai, ist zudem der Besuch der Deutsche Edelsteinkönigin, Bettina Reiter, geplant. In der Sonderschau präsentiert Sebastian Stoll Bilder aus dem Innenleben von Achaten.

Internet

www.mineralienwelt-mio.de