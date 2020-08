Ab Montag, 10. August, beginnt der Landesbetrieb Mobilität mit dem Rückbau einer Fußgängerbrücke am Knotenpunkt B 41 / B 422 in Idar-Oberstein. Die B 422 werde dazu von Freitag, 14. August, 18 Uhr, bis Montag, 17. August, 5 Uhr, voll gesperrt. Gleiches gelte für das Wochenende darauf vom 21. bis zum 24. August. Während der Woche könne es wegen halbseitiger Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen kommen, kündigt der Landesbetrieb an. Die ausgeschilderte Umleitung führt über den Rilchenberg. Die Arbeiten sollen bis 18. September abgeschlossen sein.