Der Kirchenkreis Obere Nahe lädt zu einem Online-Konzert zur Todesstunde Jesu für Karfreitag, 15 Uhr, ein. Auf ihrem Youtube-Kanal ist die Vertonung des Passionsgedichts „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi zu hören. In der Aufzeichnung aus der Stadtkirche Idar spielt Kreiskantor Roland Lißmann am E-Piano. Begleitet wird er von den Sängerinnen Cosima Logiewa und Lara Kanzler.

Die Strophen des Gedichts haben ihren Ursprung im 13. Jahrhundert, wenngleich die Urheberschaft wissenschaftlich nicht genau belegt ist. Viele Komponisten bis in die Moderne haben sich der Stabat Mater gewidmet. So auch im 18. Jahrhundert der erst 26-jährige Giovanni Battista Pergolesi. Kurz nach Vollendung starb er in einem Kloster bei Neapel. Posthum erlangte er durch das Werk Berühmtheit. Unter anderem auch, da sich Mythen um die Vollendung des Werks auf dem Sterbebett rankten.

Für gewöhnlich wird das Stabat Mater mit Alt, Sopran, Orgel und einem Streicherensemble aufgeführt. In der Aufzeichnung aus der Stadtkirche Idar ist es nur Roland Lißmann am E-Piano, der die Sopranistin Cosima Logiewa und die Mezzosopranistin Lara Kanzler bei ihren Duetten und alternierenden Soli begleitet. Liturg ist Pfarrer Rüdiger Kindermann von der Kirchengemeinde Idarbachtal.

Das Konzert ist auf dem Kanal des Kirchenkreises Obere Nahe abrufbar. Zudem kann danach jederzeit auch auf der Internetseite des Kirchenkreises http://www.obere-nahe.de/ abgerufen werden.

