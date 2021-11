Ein Mann hat sich am Dienstagmittag in Mannheim in Bahngleisen aufgehalten und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Triebfahrzeugführer hatte im Bereich Mannheim-Waldhof die Bundespolizei alarmiert. Die Beamten rückten an und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Die betroffene Strecke musste laut Bundespolizei für den Einsatz gesperrt werden. Es sei zu Zugausfällen und Verspätungen gekommen, hieß es weiter.