In der St. Hedwig-Klinik in Mannheim ist am 20. Dezember Schluss. Viele Kinder der Region sind dort auf die Welt gekommen. Ein Gespräch mit Horst Job (68) aus Worms, der von 1996 an 20 Jahre lang Leiter der Klinik in den Quadraten war, über die Faszination der Geburt und ein besonderes Krankenhaus.

Herr Dr. Job, was macht die Magie einer Geburt aus?

Es ist ein Ereignis, das einen immer wieder fasziniert. Ich habe bestimmt annähernd 1000 Kaiserschnitte in meinem Leben gemacht. Irgendwann