Das Nadelöhr zwischen der Pfalz und Heidelberg ist zu: Seit August geht im Fahrlachtunnel in Mannheim nichts mehr. Normalerweise sind hier täglich 60.000 Fahrzeuge unterwegs. Die Brandschutztechnik ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Vom einen auf den anderen Tag machte die Stadt deswegen im Sommer den Tunnel dicht.

Die Röhren sollen so schnell wie möglich wieder für den Verkehr geöffnet werden. Ziel ist die Wiedereröffnung im Sommer 2022. Überhaupt ist Verkehr ein großes Thema in Mannheim. Die bestimmenden politischen Kräfte wollen den motorisierten Verkehr mehr und mehr aus der Innenstadt herausbekommen. Versuchsweise werden auf stark befahrenen Straßen schon zur Nachtstunde die Schranken heruntergefahren. Eigentlich soll ein Verkehrsexperiment folgen: Zwölf Monate lang sollten ab dem 25. August Teile der Fressgasse, der Kunst- und der Marktstraße für Autos gesperrt werden. Das Ziel: Fußgänger sollen mehr Muße bekommen, sich in der Innenstadt aufzuhalten. Das Vorhaben wird aber wegen der Sperrung des Fahrlachtunnels erst einmal auf Eis gelegt.