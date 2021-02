Der 52-jährige Fahrer eines Auto des Marke Bentley ist am Sonntagnachmittag mit Tempo 80 durch die Schwetzingerstadt in Mannheim gerast und vor der Polizei geflohen. Mehrere Autofahrer mussten laut Polizei stark abbremsen, um Zusammenstöße zu vermeiden. An einer roten Ampel soll der Mann seinen Wagen schließlich gestoppt haben und seine Flucht zu Fuß in Richtung Planetarium fortgesetzt haben. Ein Beamter holte ihn ein und nahm ihn fest. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hat.