Vier Bühnen, 70 Stände, ein Kinderfest und eine Party für Nachtschwärmer – 300.000 Besucher kommen zum Mannheimer Stadtfest. Es könnte das letzte gewesen sein.

Veranstalter und Teilnehmer waren sich einig: Auch das 34. Mannheimer Stadtfest war ein voller Erfolg. Im Jahr 1991 wurde das Fest als Einnahmemöglichkeit für die Fasnachtsvereine als Ersatz für die ausgefallene Kampagne ins Leben gerufen. Seither hat es, mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre, jeweils Hunderttausende Besucher erfreut.

Es gab wieder den traditionellen Bigband-Frühschoppen bei der Karnevalgesellschaft Feuerio. Und auch die Mannheimer Rockband Just for Fun, die das Fest am Sonntag auf der Bühne am Paradeplatz abschloss, war mit von der Partie. Neue Programmpunkte gab es jedoch auch immer wieder.

OB greift bei Schlagern zum Mikro

Welches Stadtfest kann beispielsweise von sich behaupten, dass der Oberbürgermeister selbst auf der Bühne als Sänger zum Mikrofon greift? Christian Specht (CDU) wurde eine vollmundige Ankündigung zum Verhängnis. „Er hat bei der Eröffnung gesagt, dass er gerne mal mit uns auf der Bühne stehen würde. So etwas lasse ich mir nicht zweimal sagen“, sagte Feuerio-Vizepräsident Stefan Hoock, der das Stadtoberhaupt deshalb kurzerhand zu seiner Band „Schlager Royal“ ein Mikrofon in die Hand drückte. „Griechischer Wein“ und „Ti amo“ hatten in Mannheim selten einen so prominenten Backgroundsänger.

An vielen Stellen herrscht dichtes Gedränge. Foto: Volker Endres

Es war einer von unzähligen kleinen Höhepunkten an den drei Festtagen zwischen Wasserturm und Paradeplatz. „Das war wieder Mannheim in allen Facetten“, fand Christine Igel vom Veranstalter, die unter anderem auf den Auftritt des Nationaltheaterorchesters verwies und betonte, „dass das Nationaltheater zum ersten Mal mit allen vier Sparten auf dem Stadtfest vertreten war“. Mit rund 80.000 Besuchern am Freitag, 120.000 am Samstag und rund 100.000 Gästen am Sonntag sei das Fest wieder gut besucht gewesen.

Die Bilanz der Polizei

Der Getränkeumsatz werde erst im Lauf der kommenden Woche ausgerechnet, berichtete Nadine Oswald von der Privatbrauerei Eichbaum. „Ich gehe aber davon aus, dass sie über den Zahlen des Vorjahres liegen werden.“ Nichts geändert habe sich hingegen an der Disziplin der Besucher. So berichtete die Polizei lediglich von einer Körperverletzung, allerdings auch von zwei Einbrüchen, in dem ein Cocktailstand in der Nacht zum Sonntag um die Tageseinnahmen und ein Schmuckstand um die gesamte Auslage erleichtert worden sind. Mit Blick auf die Menge der Menschen lediglich Bagatellen, so die Einschätzung der Polizei.

»Dubbegläser« gibt es nicht nur links des Rheins. Foto: Volker Endres

Die Bühnenbetreiber schwärmten über das rege Interesse, die noch immer beteiligten Karnevalisten freuten sich über den Publikumszuspruch und das Kinderfest war für sich, trotz Ferien, wieder ein eigenes Fest im Fest als „Mitmach-Ort“ mit unzähligen strahlenden Kinderaugen. „Es ist die größte Open-Air-Veranstaltung der Region bei freiem Eintritt“, zitierte Igel den Oberbürgermeister. Sie hofft auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

Eine Stadt muss sparen

Ob es dazu kommt, entscheidet letztlich der Gemeinderat. In einer Zeit von Sparzwängen, in der unter anderem Kindergartenzuschüsse gekürzt und vieles andere auf der Kippe steht, könnten 175.000 Euro als städtische Förderung für eine Spaßveranstaltung zu viel sein. Ohne Bühnenprogramm sinke allerdings die Attraktivität, wie beispielsweise Fröhlich Pfalz und Löwenjäger als unmittelbare Nachbarn der Wasserturmbühne schon in diesem Jahr bemängelten. „Wenn auf der Bühne was geboten wurde, war auch bei uns mehr los“, erklärten die Sprecher beider Vereine.

Dementsprechend entscheidet der Gemeinderat in den Etatberatungen im Herbst über mehr als eine Zuschusskürzung. Daran wollten Christine Igel und ihre Mitstreiter bei der Bilanz des 34. Stadtfestes aber am liebsten noch gar nicht denken: „Unsere Planungen für das nächste Jahr laufen schon.“