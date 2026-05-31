Die erfolgreiche Pferdeshow „Cavalluna“ gastierte am Wochenende in der SAP-Arena. Über 50 Pferde sind an der Veranstaltung beteiligt. Ein Blick hinter die Kulissen.

Die diesjährige Show trägt den Titel „Tor zur Anderswelt“. Sie handelt von einer jungen Zauberin, die über die Gabe verfügt, ihre Zeichnungen Wirklichkeit werden zu lassen und damit Gutes zu bewirken – solange sie an sich selbst und ihre Fähigkeiten glaubt. Doch in ihrem Dorf wird sie als Hexe verfolgt und muss flüchten, wodurch ihre Gabe verloren geht. Nach ihrer Reise vertraut sie sich wieder und geht „durch das Tor zur Anderswelt“, eine Welt voller Vertrauen und Verständnis.

Dieses Märchen wird mit vielen wunderschönen Szenen und „Showbildern“ erzählt. In der Reitarena treten die „Schauspieler“ auf, vor allem Pferde und Reiter aus unterschiedlichen Disziplinen auf allerhöchstem Niveau. Man sieht Galopppirouetten, Traversalen, Piaffen, Kapriolen oder zirzensische Lektionen. Dschigitenreiterei, eine Form des Kunstreitens, bei der der Reiter im vollen Galopp auf und absteigt, seitlich am Pferd hängt oder gar unter dem Bauch hindurchkriecht. Außerdem gibt es Lektionen mittelalterlicher Reiterspiele und ungarische Post. Auf zwei Pferden, je mit einem Bein auf einem stehend, werden noch zwei weitere vorauslaufende Pferde „gefahren“. Zudem gibt es weitere poetische Freiheitsdressuren. All diese Reitkunststücke werden durch Kostüme, Tänzer, Musik, Licht, Requisiten in die Geschichte integriert.

Elf Showteams kümmern sich um alles selbst

Die Reitkünste werden von elf unabhängigen Showteams, die Cavalluna für die Show bucht, vorgeführt. Sie kümmern sich selbst um ihre Pferde: misten, satteln, füttern, pflegen, reiten. Über 50 Pferde wirken mit. Eine dieser Equipen ist Dajana Pfeifer mit ihrem Mann Nicki. Sie stammt aus einer Reiter- und Artistenfamilie und ist mit Pferden und Reitkunst aufgewachsen. Ihre zwölf eigenen Pferde bildet sie selbst aus, nach der Showkarriere bleiben sie auf Pfeifers Hof.

Die Cavalluna-Shows sind nur am Wochenende. Von Montag bis Freitag sind die Pferde zuhause auf ihrem Hof, gehen auf die Koppel und werden viel ausgeritten. An die Lektionen für die Show führt Pfeifer sie behutsam heran, jede Lektion endet positiv, sodass die Pferde motiviert bleiben. Sie gibt jedem Tier die Zeit, die es braucht. Bei der Show im vergangenen Jahr ritt sie über und durch ein „Meer“ aus Tüchern. Dieses Mal tritt sie mit einer Feuer- und einer Seifenblasennummer auf. Durch Auftritte bei Ritterspielen ist ihr Pferd bereits an Feuer gewöhnt.

Futter immer vom gleichen Lieferanten

Aktuell bereiten sie sich auf die neue Show vor: Die Requisiten für eine Szene mit Tüchern, die von der Decke hängen, hat Pfeifer auf ihrem Hof, um ihr Pferd damit vertraut zu machen. Die Equipen und die Macher der Veranstaltung arbeiten im Team: Wird eine neue Show kreiert, schaut man, welche Showelemente die einzelnen Equipen bereits anbieten können und was man an neuen Ideen umsetzen könnte.

Cavalluna gestaltet die Tournee so pferdefreundlich wie möglich: Sie ist sternförmig um einen „Mittelstall“, einen Reiterhof mit Koppeln, Ausreitgelände und Trainingsmöglichkeiten geplant. Dort verbringen die Teams die Zeit unter der Woche. Während der gesamten Tournee gibt es Heu, Einstreu und Futter vom gleichen Lieferanten, da Pferde auf Veränderungen empfindlich reagieren können. Im Winter sind die Stallzelte beheizt. Wege zur Showarena sind mit aufgeklebten „Teppichböden“ gegen Ausrutschen gesichert, in der Arena selbst liegt ein Gummiboden mit speziellem, griffigen Reitsand. Aufgewärmt und bewegt werden die Pferde backstage und in einem Longierzelt. Viele gehen mit ihren Pferden auf dem Gelände spazieren. Pferde und Reiter wirken entspannt, der Umgang ist ruhig. Nur so sind Höchstleistungen möglich.