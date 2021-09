Die Polizei hat in der Mannheimer Innenstadt zwei Hundewelpen beschlagnahmt, die dort zuvor offenbar illegal zum Verkauf angeboten worden waren. Laut Polizei hatte eine Frau die Beamten auf die Verkäufer aufmerksam gemacht, die ihr am Donnerstagmittag am Paradeplatz die Zwergspitzwelpen angeboten hätten. Die beiden mutmaßlichen Händler wurden daraufhin mitsamt der Hunde zum Revier gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, sind die Hunde acht bis neun Wochen alt und machen einen ungepflegten, kränklichen Eindruck. Beide Tiere seien anscheinend erst wenige Tage zuvor aus Bulgarien importiert worden. Zudem seien die EU-Heimtierausweise gefälscht gewesen. In Rücksprache mit dem Veterinäramt wurden die Hunde beschlagnahmt und im Tierheim untergebracht. Die Welpenverkäufer müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Tiergesundheitsgesetz, die Seuchenschutzverordnung und wegen Urkundenfälschung verantworten.