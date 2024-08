Ein 23 Jahre alter Mann hat am Mannheimer Hauptbahnhof am Donnerstagvormittag laut Bundespolizei zwei Polizisten verletzt bei dem Versuch, sich gegen seine Festnahme zu wehren. Der Mann sei mit dem ICE aus Mainz in Mannheim angekommen, berichtete die Polizei, den er ohne gültige Fahrkarte genutzt habe. Vor der Bundespolizei, die ihn am Bahnhof in Empfang nehmen wollte, floh er, kam aber nicht weit; am Bahnsteig Gleis 4/5 holten ihn Polizisten ein. Anschließend hätten sie, so die Formulierung der Polizei, „einfache körperliche Gewalt“ anwenden müssen, um den 23-Jährigen an der Flucht zu hindern. Schließlich sei er fixiert und ihm „unter hohem Kraftaufwand“ Handfesseln angelegt worden, wobei er sich gewehrt und dadurch zwei Beamte durch einen Ellenbogenstoß und Tritte verletzt habe.

Er sei dann zur Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht worden, wo festgestellt worden sei, dass er von der Staatsanwaltschaft Meiningen (Thüringen) wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gesucht wurde. Ihn erwarten laut Bundespolizei Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Leistungserschleichung.

Die beiden verletzten Polizisten hätten ihren Dienst fortsetzen können, so die Bundespolizei.