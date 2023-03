Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 71 Milliarden Zigarettenstummel werden in Deutschland jährlich geraucht, fast 80 Prozent davon landen in der Umwelt. Der Mannheimer Verein Peer 23 möchte deshalb sensibilisieren – und die Glimmstängelreste in etwas Brauchbares verwandeln.

Auf der Friesenheimer Insel in Mannheim hat der sonst für Partys und Musik-Events bekannte Verein Peer 23 inzwischen eine Sammelstelle eingerichtet. Kneipen, Clubs und Restaurants, aber auch