Ein Mann hat am Mittwochmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof einen Feueralarm ausgelöst. Gegen 5 Uhr entzündete der 40-Jährige laut Bundespolizei in einer Unterführung sein T-Shirt. Anschließend soll er im Untergeschoss einen Feuermelder betätigt haben. Der Bahnhof musste komplett geräumt werden, die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an. Ein Zeuge konnte das brennende T-Shirt laut Bundespolizei zwischenzeitlich löschen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Mann in eine psychiatrische Anstalt gebracht.