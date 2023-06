Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf und zu, 3G, 2G, Komplett-Lockdown: Kaum eine andere Branche erlebte während der Corona-Pandemie so ein Hin und Her wie die Club- und Barszene. Seit einem halben Jahr darf wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden, nun erwachte am Samstag „Mannheims Lange Nacht der Clubs und Bars“ wieder zum Leben. Mit freiem Eintritt für viele Clubs und Vergünstigungen oder Freigetränken an der Theke. Doch wie hat sich die Ausgehkultur nach zwei Jahren Pandemie verwandelt? Ist alles so wie früher? Ein Rundgang durch das Mannheimer Nachtleben.

Lachen vorm Rhodos, herzliche Begrüßungen und Jubelschreie. Am Eingang zum Jungbusch sind schon um 22 Uhr viele Besucher trotz Regens und Kälte in bester Ausgehstimmung.