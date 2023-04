Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt „Willkommen auf der Oktobermess“ heißt es in Mannheim ab Samstag für 30 Tage zum zweiten Mal „Fun & Food“. Der Neue Messplatz präsentiert sich dann als Freizeitpark mit rund 60 Fahrgeschäften und Imbissbuden. Das hört sich in Zeiten von Corona nicht ganz ungefährlich an, die Veranstalter geben sich aber überzeugt, an alles gedacht zu haben.

Die wichtigste Zahl lautet in diesem Jahr 4237. So viele Menschen dürfen sich zeitgleich unter Einhaltung von Abstand- und Hygieneregeln auf dem wie schon bei