[aktualisiert 18.30 Uhr]

Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die am Donnerstag bei Bauarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Franklin-Kaserne in Mannheim-Käfertal gefunden wurde, ist noch am gleichen Tag um 18.12 Uhr von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärft worden. Wie die Polizei mitteilt, werde die Bombe nun fachmännisch entsorgt. Nach der Entschärfung sind die Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr beendet. Die betroffenen Anwohner, die zuvor das Gebiet in einem Umkreis von 500 Meter um den Fundort der Bombe verlassen mussten, dürfen wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Auch die Verkehrssperrungen sowie die Einschränkungen für den Bahnverkehr wurden laut Polizei aufgehoben.

In Mannheim-Käfertal werden Wohngebiete angenzend an die ehemalige Franklin-Kaserne evakuiert. Dort wurde eine Fliegerbombe gefunden. Foto: Priebe

Nach dem Fund der Bombe hatte eine Überprüfung durch den Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamts Baden-Württemberg ergeben, dass eine Entschärfung vor Ort notwendig ist. Dafür musste das angrenzende Wohngebiet in einem 500 Meter Radius um den Fundort geräumt werden. Rund 3000 Menschen waren nach Auskunft von Pressesprecher Christopher Weselek davon betroffen. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Polizei nicht. Nach dem Bombenfund war zunächst eine angrenzende Schule mit 25 Schülern geräumt worden. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr informierten die Anwohner über Lautsprecherdurchsagen und gingen von Haus zu Haus.