Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr hat sich ein 43-jähriger Mann laut Polizei am Bahnsteig 1 des Mannheimer Hauptbahnhofs entblößt. Reisende hätten hierauf den Lokführer informiert, der die zuständige Bundespolizei auf den Plan rief. Die Beamten trafen den offensichtlich alkoholisierten Mann mit entblößten Geschlechtsteil am Bahnsteig an und nahmen ihn mit auf die Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 43-Jährige in Schutzgewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Vollrausch und exhibitionistischer Handlung.