Aus dem Real-Markt in Mannheim-Vogelstang wird ein Globus. Nach einer kurzen Umbauphase eröffnet der Markt bereits in zwei Wochen neu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In dieser Zeit werde er an das Globus- Konzept in Sachen IT-Infrastruktur, Sortiment, Theken, Regalierung und Technik angepasst. Die Sozialräume der 150 Mitarbeiter, die alle von Real übernommen würden, sollen zudem renoviert werden. Die Eröffnung der neuen Globus- Markthalle ist für den 19. Mai um 8 Uhr angekündigt.