Pünktlich zu den Osterfeiertagen geht der Tritonenbrunnen vor dem Wasserturm wieder in Betrieb. Auf die Wasserspiele auf der Rückseite der Sehenswürdigkeit müssen die Mannheimer in diesem Jahr allerdings verzichten. Sie werden für die Bundesgartenschau saniert.

Laut dem Energieunternehmen MVV wird der Tritonenbrunnen am Gründonnerstag angeschaltet. Bis Anfang Oktober wird dort täglich von 12 bis 23 Uhr das Wasser sprudeln. Der Brunnen befindet sich auf der Seite zur Innenstadt hin und ist an seinen Figuren zu erkennen: bronzene Fische, die von mythischen Tritonen und Nereiden gebändigt werden. Vor Inbetriebnahme waren laut MVV einige Arbeiten notwendig: Es wurden Verfugungen ausgebessert, die Betonoberfläche wurde gesäubert und die Bronzefiguren wurden aufgearbeitet. „Das Wasser in der Anlage bewegt sich in einem geschlossenen Kreislauf, der Wasservorrat von rund 60 Kubikmetern und die dazu gehörende Technik für die Wasserspiele befinden sich innerhalb des Wasserturms“, heißt es von der MVV Netze. Auch wenn das Wasser im Brunnen zur Inbetriebnahme Trinkwasserqualität habe, sei es nach der Erstbefüllung nicht mehr genießbar, wird betont. Deshalb sollten sich Kinder und Hunde vom Wasser fernhalten. Die Wasserspiele in der Fontänenanlage, den Kaskaden und Rechteckbecken auf der Rückseite des Turms werden laut MVV in diesem Jahr wegen Sanierungsarbeiten für die Bundesgartenschau ruhen.