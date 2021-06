Weil er versucht haben soll, einen Mann mit mehreren Messerstichen zu töten, ist ein 21-Jähriger verhaftet worden. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei hat der junge Mann die Tat gemeinsam mit fünf noch unbekannten Komplizen in der Nacht auf Sonntag im Mannheimer Schlosspark nahe der Universitätsmensa begangen. Dort sollen sich zwei Gruppen aufgehalten haben. Das spätere Opfer soll zuerst umgestoßen und anschließend mit Messern traktiert worden sein. Die Männer sollen erst von ihm abgelassen haben, als mehrere Polizeifahrzeuge am Tatort vorfuhren. Nur der 21-Jährige habe wenig später in Tatortnähe festgenommen werden können. Die weiteren Verdächtigen flohen. Das 23 Jahre alte Opfer erlitt den weiteren Angaben zufolge zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am ganzen Körper. Zumindest ein Stich habe nur knapp ein wichtiges Blutgefäß verfehlt, hieß es. Nur durch die rasche medizinische Versorgung des Verletzten habe dessen Leben gerettet werden können. Der 21-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Die Ermittlungen gehen weiter.