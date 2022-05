Ein 19-Jähriger ist am Freitagmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof auf zwei Mitarbeiter eines Rettungsdienstes losgegangen. Gegen 6.45 Uhr wurde laut Bundespolizei der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn auf den jungen Mann aufmerksam. Dieser schlief offenbar auf einer Sitzbank am Bahnsteig und war nicht ansprechbar. Wegen des Gesundheitszustands des Heranwachsenden alarmierten die Sicherheitskräfte den Rettungsdienst. Als der 19-Jährige aufwachte, attackierte er laut Bundespolizei die Sanitäter mit Schlägen und Tritten.