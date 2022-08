Riesenschreck für eine 34 Jahre alte Mutter am Mannheimer Hauptbahnhof: Als sie am Sonntagmittag Freunde in einen Zug begleitete, um sich von ihnen zu verabschieden, schlossen sich plötzlich die Türen. Am Gleis zurück blieben laut Bundespolizei die Kinder der Frau – ein fünfjähriges Mädchen und ein einjähriger Junge. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachtete das Geschehen und alarmierte die Bundespolizei. Die Beamten nahmen die Kinder in Empfang. Die Polizisten nahmen Kontakt mit dem Triebfahrzeugführer des Zuges auf. Der Zug hielt daraufhin außerplanmäßig am Haltepunkt Mannheim-Handelshafen, wo die 34-Jährige ausstieg. Wenig später konnte die Mutter ihre Kinder am Hauptbahnhof in die Arme schließen.