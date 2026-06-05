Der BASF TC Ludwigshafen hat einige Hausaufgaben zu erledigen, bis das Saisonziel Klassenverbleib in der zweiten Bundesliga in trockenen Tüchern ist. Eine wartet am Sonntag.

Nach drei Wochen Spielpause biegt die zweite Tennis-Bundesliga der Damen am Sonntag auf die Zielgerade ein. Offen sind weiterhin die Meisterfrage, aber auch der Abstiegskampf. Mittendrin stecken die Tennisfrauen des BASF TC Ludwigshafen, die am Sonntag ihr zweites von nur drei Heimspielen haben.

Der Saisonplan von Cheftrainer Steffen Neutert ist nicht aufgegangen. „Stark loslegen und dann ruhig zu Ende spielen“, hatte er als Ziel ausgegeben. Nach zwei unglücklichen Niederlagen zum Auftakt war dieser Plan schon durchkreuzt. Gut, dass die Ludwigshafenerinnen in der Folge mit zwei Siegen die sportliche Situation zumindest ein kleines bisschen entspannen konnten – von einem ruhigen Saisonausklang ist der BASF TC jedoch noch weit entfernt. Drei Mannschaften liegen mit drei Siegen und einer Niederlage an der Spitze, dahinter folgen drei weitere Mannschaften, darunter auch der BASF TC, mit jeweils ausgeglichener Bilanz vor dem Tennisteam Manching mit erst einem Sieg. Lediglich Schlusslicht TC Blau-Weiß Homburg steht noch ohne Erfolgserlebnis da, und genau diese Homburgerinnen sind am Sonntag zu Gast auf der Anlage an der Weiherstraße.

Weichen gegen Homburg stellen

Ein Sieg gegen Homburg wäre zwar noch kein Ruhekissen für das abschließende Saisonwochenende, könnte aber zumindest die Weichen in die richtige Richtung stellen. Entsprechend werden Neutert und sein Trainerteam die Mannschaft für das Heimspiel aufstellen. Die Auswahl dafür ist groß. Von den Topspielerinnen ist lediglich Despina Papamichail in dieser Woche im Turniereinsatz. Bis Punkt zehn haben die Ludwigshafener ansonsten die Qual der Wahl, und auch dahinter steckt noch reichlich Qualität. Selina Dal hat zum Beispiel bislang alle vier Einzel gewonnen. Alle gemeinsam wollen dafür sorgen, dass der BASF TC am Sonntag den fest eingeplanten Sieg gegen die Homburgerinnen einfährt. Los geht es um 11 Uhr.