„So viel gute Zeit wie möglich in der letzten Lebensphase zu erfahren, dafür arbeiten wir“, sagt Beatrice Kaube, pflegerische Leiterin der Palliativstation im St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen kümmert sie sich um Menschen in einem weit fortgeschrittenen Stadium einer unheilbaren Krankheit.

Es ist ruhig auf der Station D7 im siebten Obergeschoss. Die Sonne scheint und zaubert ein wunderbares Licht. In der Ferne rauscht ein Güterzug vorbei. Aus dem Aufenthaltsraum dringt um die