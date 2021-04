Nach dem vielversprechenden Auftakt zum „Kurpfalz-Cup“, einer Freundschaftsspielrunde einiger Handball-Drittligisten aus der Pfalz und Baden, erwartet das Handball-Leistungszentrum Friesenheim-Hochdorf heute, Dienstag, bereits zum Rückspiel den Nachwuchs des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen (19 Uhr, TVH-Sportzentrum).

Schon im Hinspiel zeigte die Mannschaft von Hochdorf-Trainer Björn Friedrich eine starke Leistung beim Bundesliga-Nachwuchs und sicherte sich ein hochverdientes 33:33-Unentschieden. Leichter wird es im Rückspiel aber keinesfalls. Den die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Spiel am Wochenende bei der TSG Haßloch mühelos mit 35:27 gewonnen. Dabei spielten die Badener mit ihrem U21-Nationalspieler Benedikt Damm, der auch ein Zweitspielrecht bei Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat, und dem überragenden Nachwuchskeeper David Späth am Samstag in Haßloch stark auf. Späth stand diese Saison schon einige Male bei den Bundesliga-Profis der Löwen auf dem Platz, weil die beiden schwedischen Nationalkeeper Appelgren und Palicka lange Zeit verletzt waren. Die Freundschaftsrunde nutzen die Vereine, um Spielpraxis zu bekommen und jungen Akteuren eine Chance zu geben. Hochdorfs Trainer Friedrich darf allerdings bei der Freundschaftsrunde noch nicht die verpflichteten Neuzugänge einsetzen. So wird er heute gegen die Junglöwen als auch am kommenden Samstag im Derby gegen die TSG Haßloch wieder dem talentierten Nachwuchs der beiden Vereine, TV Hochdorf und TSG Friesenheim, ausreichend Spielpraxis einräumen.