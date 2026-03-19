Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Ludwigshafen den Vorrang eines Radfahrers missachtet und ist mit ihm zusammengestoßen. Laut Polizei bog der 54-Jährige gegen 16 Uhr an der Kreuzung der Bürgermeister-Trupp-Straße (Edigheim) nach rechts auf die K1 in Richtung Ostring ab. Dabei erfasste er einen 41-Jährigen, der auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war und die K1 überqueren wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.