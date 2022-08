Als sie am frühen Samstagmorgen auf dem Weg von Frankfurt nach Mannheim beziehungsweise Heidelberg im Zug eingeschlafen sind, haben Unbekannte drei Personen bestohlen. Entwendet worden seien Taschen und Rucksäcke, teilte die Bundespolizei am Montag mit. In einem Fall sei ein Schaden von etwa 60 Euro entstanden, in einem anderen von etwa 1000 Euro. Bei den Ermittlungen hofft die Bundespolizei auf Videoaufzeichnungen. Täterbeschreibungen liegen offenbar keine vor.