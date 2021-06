Über den Saisonstart nach der langen Zwangspause kann sich zuerst der Nachwuchs freuen. Bei den Jugend-Pfalzmeisterschaften kämpfen ab Donnerstag die Altersklassen U9 bis U18 auf den Anlagen des TC Mutterstadt und des TC Schifferstadt um den Titel.

Es sind Titelkämpfe unter besonderen Vorzeichen. So sind zum einen keine Zuschauer zugelassen. Jeder Spieler darf lediglich von einem Betreuer begleitet werden, wird vor Betreten der Anlage getestet oder bringt im Idealfall selbst schon einen aktuellen Schnelltest mit. Oder aber er präsentiert eine Bescheinigung über die vollständige Impfung oder ein Attest über eine überstandene Infektion. Außerdem hat der Verband die Felder in diesem Jahr begrenzt und sorgt somit dafür, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf den Anlagen befinden. Die Teilnehmerbegrenzung hatte zugleich Auswirkungen auf die ausrichtenden Clubs. So sind die Plätze des TC Dannstadter Höhe lediglich als Ausweichfelder nach Regenunterbrechungen gedacht. „Ansonsten wird nur in Schifferstadt und Mutterstadt gespielt“, heißt es von der Geschäftsstelle des Verbands.

Deutlich wird aber auch hier die Vorfreude auf das erste große Verbandsturnier nach der Zwangspause. Die endet am Donnerstag. Zuerst greifen ab 10 Uhr die Akteure der Altersklasse U9 in Mutterstadt zum Schläger. Mit dabei sind unter anderem Ben Drinda von den Gastgebern, Loic Mosset, Sean Brix und Vincent Kruppenbacher vom TC Schifferstadt sowie Konstantin Sliwka vom BASF TC Ludwigshafen.

Noelle Galow führt die Setzliste der U18 an

Für die Gruppenspiele der U10-Mädchen, die in Schifferstadt spielen, haben unter anderem Midya Barwari (Post SV Ludwigshafen), Liz Kaller (BASF TC) und Ana Stratulat (TC Limburgerhof) gemeldet. Auch die Jungs dieser Altersklasse spielen in Schifferstadt. Hier sind Ben Julian Bergner (TC Mutterstadt), Matheo Emmer (Post SV Ludwigshafen) und Gustav Galow (BASF TC) mit dabei. Und auch die männliche U12 kämpft in Schifferstadt um den Titel. Auf die Setzliste hat es dabei kein Spieler aus Ludwigshafen oder dem Rhein-Pfalz-Kreis geschafft. Die wird von Louis Reeb (Park TC Grünstadt) angeführt. Den BASF TC vertreten Leo Günther und Nils Klomann. Für den TC Oppau ist Wendelin Wiessler gemeldet und für den TC Mutterstadt ist Jonas Kroner.

Auf der Setzliste der U14-Mädchen, die in Mutterstadt spielen, steht Johanna Schüler vom BASF TC ganz oben. Aber auch Finja Kroner (TC Mutterstadt) und Alexia Seres (TC Oppau) dürfen sich als Punkte drei und vier der Setzliste Chancen ausrechnen. Das Hauptfeld der Jungen dieser Altersklasse wird von Moritz Galow (BASF TC) angeführt. Gespielt wird in Schifferstadt, und mit 29 Meldungen ist es das größte Turnierfeld.

Bei den U16-Jungs geht Sebastian Ondas vom TC Caesarpark Kaiserslautern als Favorit ins Rennen. Leo Emich vom TC Oppau und Alexander Haage (BASF TC) folgen auf den Positionen zwei und drei. Gespielt wird mehrheitlich in Mutterstadt. Hier stehen sich auch die U18-Altersklassen gegenüber. An der Spitze des Feldes steht bei den jungen Damen Noelle Galow vom BASF TC, während Tim Stemler (1. TC Weilerbach) das Feld der jungen Herren anführt – dicht gefolgt von Jannik Ripberger vom BASF TC. Die Finals sind für Sonntag ab 14 Uhr angesetzt.