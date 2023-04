Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich bin kein Klassik-Produkt ehrgeiziger Eltern“, sagt Georg Weiss. Sein Weg in die Musik war nicht vorgezeichnet. Heute ist er Mitglied des Orchesters des Nationaltheaters und Dozent an der Musikhochschule in Mannheim sowie Musikschul-Lehrer in Frankenthal. Doch als Kind hätte er sein Instrument vielleicht aufgegeben, wenn ein Vorspiel zu Händels Oboenkonzert anders verlaufen wäre.

Angefangen hat es mit einem kleinen Kofferradio. Georg Weiss wurde 1961 in Esslingen geboren. Schon mit sechs Jahren hat Georg Weiss, der 1961 in Esslingen geboren wurde, Popmusik auf einem kleinen