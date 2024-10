Sieben Wohnungen, sechs davon in Ludwigshafen und eine im Rhein-Pfalz-Kreis, sind am Mittwochmorgen im Zuge eines Ermittlungsverfahrens im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durchsucht worden. Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 20, 21 und 23 Jahren stehen im Verdacht, Anfang des Jahres mehrere Zigarettenautomaten im Rhein-Pfalz-Kreis und in Baden-Württemberg – teilweise unter der Verwendung von Sprengmitteln – aufgebrochen zu haben. Bei den Wohnungsdurchsuchungen konnten Polizeikräfte umfangreiche Beweismittel, darunter Speichermedien und Feuerwerkskörper, sicherstellen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.