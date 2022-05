Michael Lang ist Mannschaftsführer der Herren des TC Maxdorf. Der 33-Jährige und seine Kollegen müssen weiter auf den ersten Spieltag in der Pfalzliga warten. Das ist schade, aber auch in der dritten Saison unter besonderen Bedingungen nicht zu verhindern, so der TCM-Sportwart in Personalunion.

Warum gibt es noch immer kein Ergebnis von eurem Lokalderby gegen den TC Mutterstadt 2?

Das Spiel wurde kurzfristig verschoben. Mutterstadt hatte einen Coronaausbruch im Team und hätte nur mit drei Spielern antreten können. Damit wären sie allerdings direkt abgestiegen. Deshalb haben sie angefragt, ob wir das Spiel verlegen könnten. Da haben wir zugesagt. Nur der Termin steht noch nicht fest. Aktuell stehen der 5. oder 19. Juni im Raum.

Stand es zur Debatte, dass ihr in Maxdorf einfach die Punkte einsackt?

Auf gar keinen Fall. Unser Ziel ist zwar der Klassenerhalt, aber in dieser Saison sind sowieso so wenig Matches, dass wir jedes Spiel mitnehmen wollen. Wir treten schließlich in der Runde an um Tennis zu spielen.

Im Vorjahr wurde Maxdorf Zweiter. Gibt es keine Aufstiegsambitionen?

Nein. Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt. Aus unserer Sicht ist die Pfalzliga sehr attraktiv und ausgewogen. Deshalb haben wir auch im Vorjahr auf den Aufstieg verzichtet nachdem auch Neustadt nicht nach oben wollte.

Interview: Volker Endres