Das IX. Internationales Erzählfest in der Metropolregion Rhein-Neckar steht unter dem Motto „Geschichten natürlich bunt“ – am 15. September ist zu Gast in der Ludwigshafener Erich-Kästner-Grundschule.

Maria Carmela Marinelli erzählt in ihrem Programm „Als ein Wirbelsturm über die Erde fegte“ über einen zauberhaften Ort. Ihre Geschichten sind Teil des Erzählfests, das vom Heinrich-Pesch-Haus Ludwigshafen veranstaltet und von der BASF finanziell unterstützt wird. Am Mittwoch, 15. September, kommt Marinelli nach Ludwigshafen in die Kästner-Grundschule, Bahnhofstraße 52. Sie erzählt von 9 bis 12 Uhr ihre Geschichte über das Geschenk der Vögel. Es handelt sich um eine Inhouse-Veranstaltung für die Kinder der Einrichtung.

Theaterpädagogin Marinelli ist in Erzählprojekten in Berlin und Sachsen tätig, tritt auf mehreren internationalen Erzählfestivals auf und leitet Kurse zum Thema „Erzählen und Mehrsprachigkeit“ an der Universität Leipzig und Halle. Sie erzählt auf Deutsch, Italienisch, Spanisch, und wenn die Sprache nicht mehr ausreicht, mit Händen, Füßen und einem großen Herzen.

47.000 Kinder erreicht

Das IX. Internationale Erzählfest findet vom 12. bis 16. September an verschiedenen Orten der Metropolregion statt. Alle Veranstaltungen laufen unter den geltenden Corona-Verordnungen. Das Erzählfest möchte mit Geschichten aus Nah und Fern die Vielseitigkeit und Farbenpracht unserer Erde hervorheben. Geschichtenerzähler aus aller Welt gehen mit ihren Zuhörern auf Erzählwanderung, besuchen Kinder in Kitas und Grundschulen und schlagen ihr rotes Erzählzelt auf. Entstanden ist das Fest aus dem Projekt „Erzählwerkstatt“ der „Offensive Bildung“. Hier engagieren sich seit 2005 Wirtschaft, Spitzenverbände, Kita-Träger, Schulen, Wissenschaft und Fachpraxis gemeinsam für gute und vielseitige frühkindliche Bildung in den Kitas und Grundschulen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Bis heute haben insgesamt 511 Kitas, Grundschulen und pädagogische Fachschulen an den Projekten teilgenommen. Dabei wurden über 4000 pädagogische Fach- und Lehrkräfte geschult und 47.000 Kinder erreicht.

