Der WSV Vorwärts Ludwigshafen will in der Wasserballliga Süd gegen den Tabellenführer SV Weiden Werbung in eigener Sache betreiben.

Das kleine Finale um die Meisterschaft am Samstag, 18.30 Uhr, im Hallenbad Süd hat allerdings an Brisanz verloren. Weiden ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Bis zur Vorwoche war der WSV der letzte verbliebene Verfolger der Oberpfälzer. Mit der Niederlage in Nürnberg hat die Mannschaft von Oliver Görge jedoch Weiden vorzeitig zu Platz eins verholfen. „Wir mussten in Nürnberg kurzfristig ohne fünf Stammspieler antreten und haben in der ersten Hälfte nicht unser Konzept durchgezogen“, erklärte Görge die 11:13-Niederlage in Franken und gratulierte dem Ex-Bundesligisten deshalb schon einmal fair zum Titel.

Ehrgeiz haben am Samstag sicher noch beide Mannschaften. Weiden, weil sie den Erfolg sicher gerne bestätigen wollen und die Gastgeber, die ihre Heimserie verteidigen und noch einmal das wahre Potenzial der Mannschaft zeigen wollen. Leicht werde das allerdings nicht, auch am Samstag kann Görge nicht in Bestbesetzung antreten: Bollwerk Udo Greine fällt ganz sicher aus. „Das macht es nicht leichter, aber wir wollen uns noch einmal beweisen und dieses Spiel auf alle Fälle gewinnen“, kündigt der Spielertrainer an.

Zumal der WSV Vorwärts mit einem Sieg nicht nur die Vizemeisterschaft festigen, sondern auch Werbung fürs letzte Heimspiel in einer Woche machen will. Am 25. April gegen den VfB Friedberg planen die Ludwigshafener ein „Zuschauerrekordspiel“ im Hallenbad Süd. Eine bessere Werbung als einen Sieg gegen den Meister kann es nicht geben.