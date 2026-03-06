Was machen, wenn man mit der Schule fertig ist? Wer eine Ausbildung in einem Betrieb anstrebt, kann sich direkt vor Ort informieren.

Vom 17. bis 19. März können sich junge Frauen und Männer laut Agentur für Arbeit Ludwigshafen an Firmenstandorten in der Vorderpfalz über verschiedene Ausbildungsberufe informieren und auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Man kann auch gleich seine Bewerbungsunterlagen abgeben.

Los geht’s am 17. März bei der Karl Schmidt Spedition GmbH in Ludwigshafen. Dort werden von 10 bis 12 Uhr die Berufe Kraftfahrzeugmechatroniker Nutzfahrzeugtechnik, Fachlagerist und Berufskraftfahrer vorgestellt. Letztere müssen zum Ausbildungsstart mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein Klasse B haben.

Ebenfalls am 17. März öffnet die Deutsche Telekom in Ludwigshafen ihre Türen. Zwischen 13 und 16 Uhr kann man sich dort über den Beruf Kaufmann für Dialogmarketing informieren.

Im Edeka Stiegler Einkaufscenter in Mutterstadt gibt es am 18. März zwischen 10 und 12 Uhr mehrere Berufe zu entdecken. Für die Filiale in Speyer werden zum Ausbildungsstart im Sommer noch Azubis für die Bereiche Kaufmann Einzelhandel, Verkäufer, Fleischer sowie Fachverkäufer Fachrichtung Fleischerei oder Bäckerei gesucht.

Einsteigen könne man mit jeder abgeschlossenen Schulbildung, sagt Sven Stiegler im RHEINPFALZ-Gespräch. Bis zum Marktleiter sei dann im Bezug auf die Karriere alles möglich. Vor allem im Bereich der Fleischerei fehle es an Nachwuchs. „Da haben wir seit Jahren zu wenige Bewerber“, sagt Stiegler. Obwohl die Entlohnung da gut sei. Eine Ursache dafür sei das Sterben der Kleinmetzgereien in den Kommunen. „Dadurch fallen Betriebe weg, die ausbilden. Das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer werden“, prophezeit er.

Vier Berufe stehen am 19. März von 10 bis 12.30 Uhr bei Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau in Schifferstadt im Mittelpunkt: Elektroniker Betriebstechnik, Metallbauer Konstruktionstechnik, Tiefbaufacharbeiter Straßenbauarbeiten und Hochbaufacharbeiter Beton- und Stahlbetonarbeiten.

Interessenten können sich bis 11. März anmelden im Internet unter eveeno.com/woche-der-ausbildung. Weitere Informationen zu den Betriebsbesuchen unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/wda.

Unterstützt wird die Woche der Ausbildung von der Handwerkskammer der Pfalz. Deren Präsident Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, ruft in einer Pressemitteilung die Jugendlichen dazu auf, ihre Zukunft im Handwerk zu gestalten. Sein Appell geht aber auch an die Betriebe: Sie sollten ihre Werkstatttüren weit öffnen und jungen Menschen eine Chance geben.

Im Netz

www.hwk-pfalz.de/lehrstellenradar und

www.hwk-pfalz.de/lehrstellenboerse