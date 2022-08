Die Eulen Ludwigshafen haben Rückenstärkung erhalten. Ein neu gebildeter sogenannter Wirtschaftsrat soll den Handball-Zweitligisten unterstützen. Ihm gehören elf Persönlichkeiten aus Banken, Handel und Industrie an.

Bei der Teampräsentation im BASF-Feierabendhaus am Dienstagabend wurde der Wirtschaftsrat von Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler vorgestellt. „Der Wirtschaftsrat ist eine aktive Interessengemeinschaft starker Partner und Persönlichkeiten der Eulen Ludwigshafen, der die Geschäftsführung bei strategischen Fragestellungen berät und in der Weiterentwicklung unterstützt“, beschreibt die Managerin das Tätigkeitsfeld des neuen Gremiums. Die Gesellschafter der Eulen hätten die Bildung dieses Rats einhellig begrüßt, heißt es weiter in einer Mitteilung.

Die Eulen möchten das Wissen dieses Kreises nutzen und schätzen die „aktive Beteiligung und Mitsprache an der strategischen Ausrichtung und Entwicklung der Eulen.“ So sollen die Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit erhöht und durch „transparente Diskussion der wirtschaftlichen und sportlichen Situation“ gemeinsam Lösungen erarbeitet werden, die den Club voranbringen. Der Wirtschaftsrat agiert in strategischen Themenfeldern, dient der Netzwerkstärkung und ist Multiplikator der Eulen.

Prominente Mitglieder

„Ich bin maximal dankbar für die Unterstützung unserer Partner, die sich über das reguläre Engagement hinaus einbringen. Schon die ersten gemeinsamen Besprechungen zeigen, wie wichtig, wie wertvoll und wie substanziell der Austausch und der Input ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch den Wirtschaftsrat einen bedeutenden Mehrwert für den Club schaffen“, skizziert Lisa Heßler die Bedeutung für die Zukunft des Handballs in Ludwigshafen.

Mitwirken im Rat werden: Arnd Allert (Geschäftsführender Gesellschafter Allert & Co.), Peter Bayer (Geschäftsführender Gesellschafter bkb Steuerberatung), Florian Fischer (Geschäftsführer Fischer & Reimann Steuerberatungsgesellschaft mbH), Rolf Haselhorst (ehemaliger Leiter Standortmanagement BASF), Stephan Heberger (Geschäftsführer Scherer & Kohl), Frank Hirsch (Geschäftsführer HCL Logistics), Christoph Keimes (Geschäftsführer Lukom), Frank Stauder (Geschäftsführer BASF-Gastronomie und Vorstand BASF-Tennisclub), Wolfgang Thomasberger (ehemaliger Vorstandsvorsitzender VR Bank Rhein-Neckar), Thomas Traue (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Vorderpfalz) und Wolfgang van Vliet (Vorstand GAG Ludwigshafen).