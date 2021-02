Die Stadt hat am Montag den Ebertpark gesperrt, weil in der Anlage im Stadtteil Friesenheim ein Wildschwein unterwegs ist. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Polizei und der Feuerwehr sind vor Ort. Die Mitarbeiter des Bereichs Grünflächen haben sich im Wildpark in Rheingönheim mit Betäubungsgewehren versorgt und sind nun im Park auf der Suche nach dem Tier. Wegen des Einsatzes muss der Park für Besucher gesperrt werden. Ansonsten sei die Gefahr für Passanten zu groß. Vergangenes Jahr hatte auch Trubel geherrscht: Damals sorgten zwei Rehe für eine Sperrung.