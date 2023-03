Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Bezirksligist Ludwigshafener SC, der am Samstag, 17 Uhr, im Derby beim BSC Oppau gastiert, ist noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. Aus zwei Partien gab es nur einen Punkt und im Pokal schied das Team sang- und klanglos aus. Am wenigsten liegt das an einem Akteur, der immer seine Leistung bringt.

Das ist Oliver Himmighöfer, der seine dritte Saison beim LSC spielt und hofft, dass die Serie dieses Mal nicht abgebrochen werden muss. Als er vor drei Jahren vom TuS Gronau kam, fehlte er die ersten sechs