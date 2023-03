Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche unterwegs auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor dem Hallenbad Süd die Frühschwimmerinnen Anneliese Hartwich (82) aus Mundenheim und Petra Winter (58) aus der Gartenstadt getroffen.

Wie lange gehen Sie hier schon schwimmen?

Hartwich: Ich komme hier schon seit 1972, also von Anfang an her. Damals noch gemeinsam mit meinem Mann, später mit Mann und Kindern