Nachdem das Comenius-Zentrum in Oggersheim-West nach dem Ende der Förderperiode für das Quartierszentrum geschlossen werden musste, verlangt die SPD in Oggersheim Auskunft von der Stadtverwaltung über die Zukunft der dortigen Kindertagesstätte. Wie nun aus einer Antwort des städtischen Bereichs Kindertagesstätten an den Ortsbeirat hervorgeht, entsprechen sowohl die protestantische Kindertagestätte Comenius als auch jene in der Orangerie baulich nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Kitagesetzes. Der Gesetzgeber habe hier eine Übergangsfrist bis 2028 gesetzt, heißt es. Das Gebäude der Kita Comenius müsse abgerissen und neu errichtet werden. Über die Einzelheiten bezüglich der Beteiligung an der Finanzierung sowie die Zahl der künftigen Gruppen sei mit dem Träger der Einrichtung Ende 2022 Einvernehmen erzielt worden. Eine Beschlussfassung seitens der Stadt sei aufgrund der verhängten Haushaltssperre bisher noch nicht möglich gewesen und soll nach Klärung der Haushaltssituation erfolgen, kündigt der Fachbereich an.