Zehn Spitzenkandidaten, fünf Duelle: Im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni stehen die Köpfe der Stadtratsfraktionen in verschiedenen Paarungen Rede und Antwort. Michael Schmid hat mit Thomas Schell (FDP) und Raik Dreher (Grünes Forum und Piraten) über Verkehrsprobleme, die Kita-Misere und ein neues Rathaus gesprochen