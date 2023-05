Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal bewirken Zeitungsartikel etwas Gutes. So ging es Beate Senft aus Friesenheim. Die las in der RHEINPFALZ von den Nöten der Ludwigshafener Tafel. Schon einen Tag später wurde die 75-Jährige aktiv. „Wir haben in unseren Häusern in Friesenheim Essensspenden gesammelt“, berichtet Senft.

Nudeln, Reis, Mehl und vieles andere mehr staute sich in den Sammelkartons der Hausgemeinschaften in der Neuwiesenstraße. „Ich bin wirklich begeistert. Mein Mann hat den Karton