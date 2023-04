Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Horizont von Kindern aus bildungsfernen Familien können Mentoren erweitern. In der Pandemie haben viele Schüler zusätzliche Lernprobleme. Das Projekt „Kinderhelden“ will den Start ins Leben erleichtern – dabei wird aber nicht nur die Nase in die Bücher gesteckt.

„Ich lese gern“, sagt Betül. Mit ihrer Mentorin Anita Grossmann sitzt die Achtjährige in einem Klassenraum der Goetheschule Nord (Hemshof). Im Duett lesen sie laut