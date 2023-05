Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marek Jaloviec wächst in Mutterstadt auf. Der Vater des Tschechen war dort viele Jahre Trainer. Voriges Jahr gehört der 28 Jahre alte Linkshänder zum Aufstiegsteam des BASF TC Ludwigshafen. Nun spielte er zwei Einzel – und verlor beide. Am Sonntag gegen Aachen wäre aber ein Sieg so wichtig gewesen.

Geknickt saß Marek Jaloviec auf seiner Spielerbank. Gerne hätte der 28-Jährige seinen Teil im Kampf um den Klassenverbleib für den BASF TC Ludwigshafen beigetragen. Wie aber