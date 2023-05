Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Nachbarschaft ist gar nicht so kompliziert, wenn man bereit dazu ist, auf seine Nachbarn zuzugehen“ – so philosophierte Redakteurin Christiane Vopat Anfang Juni in ihrer Quintessenz. Beinahe könnte sie dabei die Nachbarschaft im Ruchheimer Friedlandweg vor Augen gehabt haben. Hier funktioniert das Miteinander seit über 40 Jahren.

Wer in den Friedlandweg einbiegt, macht eine Zeitreise. In eine Zeit, in der Nachbarn miteinander gesprochen haben, in der gegenseitige Hilfe eine Selbstverständlichkeit und keine Bürde